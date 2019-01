Square Enix: Streaming von Spielen wird in Zukunft deutlich wichtiger werden

Im vergangenen Jahr haben Microsoft und EA umfangreiche Pläne zur Einführung und dem Ausbau umfangreicher Streaming-Dienste veröffentlicht. Dennoch gibt es immer noch viele Verbraucher, die diesbezüglich skeptisch sind, zumal stabile Internetverbindungen in Deutschland auch 2019 ausbaufähig sind. Square Enix ist allerdings bereit, sich dieser generellen Aufbruchsstimmung anzuschließen, denn sie glauben, dass Streaming von entscheidender Bedeutung für die Zukunft sein wird. Vor kurzem veröffentlichte der CEO des Unternehmens, Yosuka Matsuda, eine Erklärung zum neuen Jahr, in der er insbesondere das Potenzial für Streaming und Abonnements hervorhob:

"Vor dem Hintergrund eines bedeutenden Wandels ist die aktuelle Generation von Spielekonsolen in die späte Phase eingetreten, und die nächste Generation von Konsolen ist zu einem Diskussionsthema in der digitalen Unterhaltungsindustrie geworden. Anzeichen für den Start zeigt [das Thema] Cloud-Streaming, das [langsam aber sicher] an Fahrt gewinnt. Streaming wird bei neuen Anbietern, die eigene Plattformen auf den Markt bringen, neben den existierenden Konsolenherstellern ein wichtiger Zusatz werden, während sich Plattformeigentümer dem Bereich PC-Gaming anschließen. Diese Entwicklungen gewähren eine wachsende Anzahl an Möglichkeiten, die Publisher und Entwickler für die Bereitstellung von Inhalten nutzen können. Insbesondere Game-Streaming-Services sind der entscheidende Treiber für einen schnellen Übergang vom [Retail-]Verkauf von Spielen hin zum digitalen Konsum. Streaming eignet sich zudem für neue, auf Abonnements basierende Geschäftsmodelle. Die Beschäftigung mit diesen bevorstehenden Trends wird der Schlüssel für zukünftiges Wachstum sein."

Wie Square Enix wohl in das Thema Abonnements einsteigen wird? Und was haltet ihr von dieser Idee?