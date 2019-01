Michael Pachter: The Elder Scrolls VI wird 2019 veröffentlicht

Obwohl Bethesda wiederholt darauf hingewiesen hat, dass sich The Elder Scrolls VI noch in einem sehr frühen Stadium befindet, scheinen erste Spezialisten zu glauben, dass das Unternehmen die Entwicklungszeit des Rollenspiels nach dem heftigen Flop von Fallout 76 anziehen wird. Michael Pachter, der berühmte Analyst von Wedbush Securities, hat das kürzlich in einem Interview mit GamesIndustry bestätigt. Er erklärte darin, dass Bethesda durch die aufgeheizte Stimmung vieler Fallout-76-Gegner dazu gezwungen sein wird, die Entwicklung des Spiels zu beschleunigen. Später wird im Artikel hinzugefügt, dass Pachter explizit von einem 2019-Release ausgeht.

Da sich The Elder Scrolls VI, zumindest laut Bethesdas Aussagen, derzeit noch nicht in einem spielbaren Zustand befindet, erscheint es uns unmöglich, dass das Unternehmen das Spiel bis Ende des Jahres veröffentlichen kann. Es fällt uns wirklich schwer, Pachers Vorhersagen zu glauben, aber wer weiß, vielleicht irren wir uns ja. Oder wird der Analyst den Mund zu voll genommen haben?