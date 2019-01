Gerücht: Steht Nintendo Direct Mitte Januar bevor?

Nintendo setzt bei der Verbreitung neuer Informationen seit ein paar Jahren vor allem auf eigene Broadcasts. Die sogenannten Nintendo Directs werden offenbar auch in 2019 eingesetzt und die erste Episode könnte uns schon in der kommenden Woche erwarten. Gaming Intel zitiert eine anonyme Quelle, laut der besagtes Video am kommenden Donnerstag, dem 10. Januar 2019, veröffentlicht werden könnte. Die Webseite relativiert das genaue Datum an späterer Stelle, untermauert aber weiterhin die Wahrscheinlichkeit eines Januar-Termins. Nintendo hat sich schon im letzten Jahr zu solchen Diskussionen nicht zu Wort gemeldet, ein Statement erwarten wir deshalb nicht. Mit Fire Emblem: Three Houses, Yoshi's Crafted World und vielleicht sogar Wolfenstein: Youngblood gäbe es aber durchaus Themengebiete, über die wir gern mehr erfahren würden.