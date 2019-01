Bethesdas Muttergesellschaft patentiert "Deathloop"

ZeniMax Media hat im Schutze der Weihnachtszeit etwas namens "Deathloop" patentieren lassen. Die Details sind zu diesem Zeitpunkt rar, im Antrag wird aber immerhin die Verbindung zum Thema Videospiel deutlich. Auffällig ist zudem der Vermerk "mobile Application", was sich letztlich aber auch auf Switch-Software anwenden ließe - mit dem Thema hat der Publisher ja bereits gute Erfahrungen gemacht. Angesichts der wichtiger werdenden mobilen Pläne von Bethesda (The Elder Scrolls: Blades, Fallout Shelter), kann das alles aber natürlich auch eine andere Richtung annehmen. Was Deathloop letztlich wird, das entscheidet am Ende natürlich ZeniMax.