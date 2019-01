DVR-App erleichtert Bearbeiten und Teilen von Screenshots und Videos auf Xbox One

Wer Screenshots und Gameplay-Videos auf der Xbox One aufnehmen möchte, kommt nicht um Xbox DVR herum. Das Programm lädt die Medien automatisch auf die eigenen Server, von wo aus man sie direkt im Browser teilen oder am PC manuell wieder herunterladen und bearbeiten kann. USB-Sticks und andere proprietäre Lösungen werden zwar nicht benötigt, allerdings bietet dieses System seine eigenen Stolpersteine. Nun haben die Entwickler eine eigenständige (und von Microsoft unabhängige) App veröffentlicht, die das "Anschauen, Herunterladen, Bearbeiten und Teilen" von euren Materialien vereinfachen soll, so der Hersteller. Die App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar und soll mit allen gängigen sozialen Medien kompatibel sein. Unten seht ihr eine Reihe von Screenshots, die wir gemacht haben, abrufbar auf XboxDVR.com.