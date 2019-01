Return of the Obra Dinn führt IGF-Nominierungen an

Vom 18. auf den 22. März 2019 findet in San Francisco die Game Developer Konferenz statt, in dessem Zuge wie in jedem Jahr das Independent Games Festival (IGF) geplant ist. Dieses Event verleiht Preise für die besten kleinen Titel des vergangenen Jahres, hierbei ist allerdings zu beachten, dass Nominierte und Preisträger noch nicht veröffentlicht sein müssen. Wir haben das Thema ausgesucht, weil die IGF-Awards mit stolzen Preisgeldern von insgesamt über 50.000 US-Dollar dotiert sind. Zudem werden die Nominierungen von einigen vielversprechenden Titeln angeführt, allem voran Lucas Popes Return of the Obra Dinn, das in den Kategorien Visuelle Kunst, Audio, Design und Erzählung nominiert ist. Weitere Projekte mit mehrfacher Nennung sind Paratopic, Noita und Do Not Feed the Monkeys. Die IGF-Awards werden am 21. März, um 02:30 Uhr deutscher Zeit verliehen.

Seumas McNallys Großer Preis



Anerkennungspreis:

Spitzenleistung in Visueller Kunst



Anerkennungspreis:

Spitzenleistung im Bereich Audio





Ethereal (Nonsense Arts - Nicolás Recabarren and Tomás Batista)

Hypnospace Outlaw (Jay Tholen, Mike Lasch, Xalavier Nelson Jr., Corey Cochran)

Moss (Polyarc)

Return of the Obra Dinn (Lucas Pope)

Alto's Odyssey (Team Alto)

Paratopic (Arbitrary Metric)



Anerkennungspreis:

Creaks (Amanita Design); Holedown (grapefrukt games); Pikuniku (Sectordub); The Messenger (Sabotage); Distance (Refract Studios); Wandersong (Greg Lobanov & A Shell in the Pit); Wattam (Funomena).

Spitzenleistung im Design



Anerkennungspreis:

Subnautica (Unknown Worlds Entertainment); Carto (Sunhead Games); Black Room (Cassie McQuater); Jumpgrid (Ian MacLarty); Mirror Drop (Ian Lilley); Hypnospace Outlaw (Jay Tholen, Mike Lasch, Xalavier Nelson Jr., Corey Cochran); Beat Saber (Beat Games).

Spitzenleistung in der Erzählung



Anerkennungspreis:

Do Not Feed the Monkeys (Fictiorama Studios); The Hex (Daniel Mullins Games); Speed Dating for Ghosts (Copychaser Games); After Hours (Bahiyya Khan, Claire Meekel, Tim Flusk, Abi Meekel); Fortune-499 (AP Thomson); Marie's Room (like Charlie); Tango: The Adventure Game (Gualicho Games).

Innovationsaward





Circle0 (yesyes)

eCheese Zone (Seemingly Pointless)

Noita (Nolla Games)

Mirror Drop (Ian Lilley)

Black Room (Cassie McQuater)

Paratopic (Arbitrary Metric)

Do Not Feed the Monkeys (Fictiorama Studios)

Nth Dimension[al] Hiking (Zachariah Chandler)



Anerkennungspreis:

All Our Asias (Sean Han Tani); Hypnospace Outlaw (Jay Tholen, Mike Lasch, Xalavier Nelson Jr., Corey Cochran); Cyberpet Graveyard (alienmelon); levedad (solimporta); Subserial Network (Aether Interactive); macdows 95 (gamebra.in); The Norwood Suite (Cosmo D); Nerve Damage (Dennis Carr).

Bestes Studenten-Game





It's Paper Guy! (Paper Team)

Grace Bruxner Presents: The Haunted Island, a Frog Detective Game (Grace Bruxner)

After Hours (Bahiyya Khan, Claire Meekel, Tim Flusk, Abi Meekel)

En Garde! (En Garde! Team)

levedad (solimporta)

Sole (Gossamer Games)



Anerkennungspreis:

We Should Talk (HeartBeetStudio); Coffin Rot Brewing Co. (Rosser-McGraw Studio); Fling to the Finish (SplitSide Games); Indecision. (Bilge Kaan); Seasons (David Su and Dominique Star); supertype (Philipp Stollenmayer); Atlas' Fate: Between Light and Darkness (Baby Robot Games); Marbloid (Supyrb).