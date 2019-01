Rebellion kauft TickTock Games

Der britische Entwickler Rebellion hat zuletzt mit der Eröffnung eines schicken Luxus-Filmstudios für Schlagzeilen gesorgt, diese Woche folgte die Akquise des in Yorkshire-beheimateten Entwicklers TickTock Games. Der Produzent einiger erfolgreicher Mobile Games hat Rebellion in der Vergangenheit bereits mit Rogue Trooper Redux und der Switch-Version von Battlezone: Gold Edition unter die Arme gegriffen und wird in Zukunft unter dem Deckmantel Rebellion North offenbar vor allem Zuarbeiten erledigen.

"Mehr großartige Leute in das Unternehmen zu bringen ist eine großartige Möglichkeit, um 2019 zu starten.", sagte Jason Kingsley, CEO und Mitbegründer von Rebellion. "Das Unternehmen wächst weiter und es uns ist wichtig, dass wir die richtigen Leute dazubringen. Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit mit dem Team von TickTock Games zusammen und wissen, dass sie als Rebellion North weiterhin erfolgreich sein werden."