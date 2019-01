Der Herr der Ringe: Lego-Spiele verschwinden aus Online-Stores

Ein aufmerksamer Nutzer schilderte diese Woche auf Reddit, dass zwei Lego-Videospiele aus dem "Der Herr der Ringe"-Universum von Steam verschwunden sind. Bei näherer Betrachtung wurde deutlich, dass Lego Der Hobbit (2014) und Lego Der Herr der Ringe (2012) aus bislang unbekannten Gründen aus dem Valve-Shop und weiteren digitalen Geschäften geflogen sind und seitdem nicht mehr zum Verkauf stehen.

Wer Zugang zu den beiden Games hat, darf sie zwar weiterhin herunterladen und spielen, doch neue Käufer müssen sich aktuell nach Retail-Alternativen umschauen. Da in beiden Videospielen Material aus den respektiven Filmen enthalten ist, sind auslaufende Lizenzrechte eine mögliche Ursache für das Verschwinden. In einem solchen Fall müsste Publisher Warner Bros. die entsprechenden Rechte neu mit den jeweiligen Besitzern aushandeln, damit die Titel zurück in den Verkauf kämen. Bislang ist das allerdings reine Spekulation, da sich weder TT Games noch Warner Bros. offiziell zu den Vorfällen geäußert haben. Dieses Beispiel zeigt erneut, wie vergänglich die digitale Landschaft ist.

Quelle: Gamespot.