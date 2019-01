Mysteriöser Trailer soll nächstes Ubisoft-Spiel einleiten

Natürlich hat Ubisoft für 2019 einige spannende Spiele in der Pipeline, es gibt aber sicher auch Projekte, von denen wir bislang noch nicht wissen. Im Dezember tauchte auf den offiziellen Kanälen des Publishers zum Beispiel ein Trailer auf, der sich mit einem fiktiven Unternehmen namens Skell Technology beschäftigte. Dieses Video ist mittlerweile auf mehreren Nachrichtenseiten aufgetaucht und Fans scheinen zu glauben, dass damit entweder ein neues Splinter Cell oder gar ein Ghost-Recon-Spiel gemeint sein könnte. Woher kommt die Verbindung zu Tom Clancy? Skell Technologies war unter anderem in Ghost Recon: Wildlands, insbesondere in dessen Erweiterung Fallen Ghosts, zu sehen. Zudem enthält das fiktive Unternehmen einen Bezug zu Future Soldier, das schon damals Sam Fisher thematisierte. Das Video konzentriert sich lediglich auf Technologie und die Interaktion mit der Menschheit, was uns hingegen an Watch Dogs erinnert. Entscheidet am besten selbst: