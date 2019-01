Tekken X Street Fighter ist noch nicht tot

Tekken X Street Fighter ist eines dieser Projekte, auf das sich einige Leute riesig gefreut haben, bis der Titel nach wiederholten Verzögerungen in der Vergessenheit versank. Die Entwickler hinter dem Titel bestehen seit Jahren darauf, dass ihr Spiel noch existiert. Vor kurzem hat der berühmte Produzent der Tekken-Serie, Katsuhiro Harada, an einem Livestream teilgenommen, bei dem unter anderem dieses Thema angesprochen wurde. Darin erwähnte er, dass das Kampfspiel weiterhin bestehe und mit dem Status "unerledigt", bzw. "ausstehend" versehen sei. Außerdem machte Harada deutlich, dass die Entwicklung zu etwa 30 Prozent abgeschlossen sei. Tekken X Street Fighter wurde vor acht Jahren angekündigt, wann wir mit einem Wiedersehen rechnen sollten, steht aktuell noch in den Sternen.