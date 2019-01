Neue Details zu Nioh 2 folgen in Kürze

Sony hat auf seiner E3-Pressekonferenz im vergangenen Jahr längere Gameplay-Präsentationen von insgesamt vier Spielen gezeigt, es gab aber auch eine Reihe brandneuer Enthüllungen. Dazu gehörte zweifellos Team Ninjas Nioh 2, von dem wir außer einem kurzen Trailer mit Logo noch nichts groß gesehen haben. Doch offenbar dürfen sich Fans schon bald auf neue Details freuen, verrät der Director Fumihiki Yasuda in einem Interview mit 4Gamer. Zu Beginn des Jahres sollen konkrete Details folgen, Yasuda kommentierte das aber nicht weiter. Es scheint ganz so, als müssen wir uns in Geduld üben - wie richtige Samurai.