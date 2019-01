CGI-Remake zum ersten Pokémon-Kinofilm für 2019 geplant

Disney hat großes Interesse daran, ältere Filme mit neuer Technik zu reproduzieren. In den letzten Jahren haben sie damit oft gutes Geld verdient, daher ist es vielleicht nicht merkwürdig, dass die Pokémon Company jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist. Vor ein paar Wochen hat das Unternehmen weitere Hinweise zum kommenden Kinofilm Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution bekanntgegeben und das hörte sich ganz danach an, als ob es sich beim Anime-Streifen tatsächlich um ein Remake des ersten Pokémon-Films von 1998 handelt. Diese Vermutungen bestätigt nun ein frischer Teaser-Trailer, der von den Pokémon-Schöpfern mit vielen CGI-Effekten unterlegt wurde. Mew und dessen Gegenspieler Mewtwo werden also mit Sicherheit etwas anders aussehen, als es Fans in Erinnerung haben werden.