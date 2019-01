Polyphony Digital eröffnet neues Studio in Japan

Fans der Gran-Turismo-Serie werden sich darüber freuen, dass Polyphony Digital - das Studio, das sich ausschließlich mit der Entwicklung des beliebten Rennspiel-Franchise für Sony-Konsolen befasst - ein neues Studio in Ueno, Tokio, gegründet hat. Damit stehen dem Unternehmen mittlerweile allein in Japan drei Büros zur Verfügung, zwei weitere Niederlassungen gibt es in Los Angeles und Amsterdam. Soweit wir derzeit Bescheid wissen, scheint sich dieses neue Studie darauf zu beschränken, die bestehenden Standorte in der Produktion zu unterstützen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Niederlassung in Ueno zukünftig an eigenen Projekten arbeitet und die Zentrale gar mit dem nächsten Hauptableger zum Start der nächsten Sony-Heimkonsole entlastet.