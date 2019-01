Luma zeigt eigenen Tennis-Stil im neuesten Trailer von Mario Tennis Aces

Vor nicht allzu langer Zeit hat uns Nintendo die Namen der neuen Athleten verraten, die in den nächsten drei Monaten zum Roster von Mario Tennis Aces stoßen. Nun ist der erste Zusatzcharakter ins Sportspiel gelangt und wir sehen in einem eigenen Video, was der kleine Stern alles drauf hat. Wie die vorherigen Charaktere winkt Rosalinas treuer Begleiter seit dem 1. Januar als Preis für die Teilnahme an einem Online-Turnier. Wer keine Online-Berechtigung erworben hat, muss sich noch bis zum 1. Februar gedulden - danach steht der Charakter kostenlos bereit.