The Last Night hat mit "rechtlichen Problemen" zu kämpfen

Bei den Game Awards haben wir letzten Monat viele kommende Spiele gesehen, The Last Night vom Entwickler Odd Tales wäre beinahe eines von ihnen gewesen. Chefentwickler Timer Soret schrieb auf Twitter, dass er den Trailer für die Veranstaltung absagen musste, weil die Entwicklung des Spiels von "großen geschäftlichen, rechtlichen und finanziellen Problemen" geplagt war. Das Team arbeite derzeit an der Finanzierung der weiteren Entwicklung, da 2018 ein teures Jahr für das Studio war. Im Laufe des letzten Monate sei der Spielcode des Games umfangreich überarbeitet worden, die Zahl der Mitarbeiter soll sich verdoppelt haben und ein Studio in London wurde eröffnet, um der wachsende Belegschaft gerecht zu werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich The Last Night weiterentwickeln wird.