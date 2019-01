Heroes of the Storm: Blizzard stellt Erzengel Imperius vor

Obwohl Activision Mitte Dezember Entwicklerteam und die eSport-Szene von Heroes of the Storm stutzte, startet Blizzards MOBA vielversprechend ins neue Jahr. In einem neuen Video stellt das Team hinter dem Titel nun den 85. Helden des Strategiespiels vor: Erzengel Imperius aus Diablo III. Welche Fähigkeiten der imposante Streiter des Himmels besitzt, das erfahrt ihr im unteren Video. Imperius ist ein Krieger, der seine Feinde mit heiligen Flammen bestraft, er steht seit Mitte der Woche auf dem PTR bereit.