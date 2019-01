Hier sind die Spiele des Januars 2019

Lang vorbei sind die Zeiten, in denen das neue Gaming-Jahr gemächlich an Fahrt aufnahm. 2019 beweist uns, wie kompetent der Januar wird, wenn es um die Veröffentlichung spannender Games geht. Obwohl man vielleicht argumentieren könnte, dass einige der Titel, die wir im unteren Video erwähnen, nur Remasters oder Neuveröffentlichungen sind, ist das Line-Up für den Jahresstart dank großer Namen prächtig. Mitte des Monats begrüßen wir beispielsweise zwei 2D-Plattformer von Mario und Luigi auf der Switch und Capcom wird das Remake von Resident Evil 2 neu veröffentlichen. Darüber hinaus gibt es ein paar neue Titel, wie den neuesten Eintrag der Ace-Combat-Reihe oder das korrupte Stadtbau-Strategiespiel Tropico 6. Und dann wäre da noch diese kleine, unbekannte Marke namens Kingdom Hearts III, die ebenfalls ihren lang erwarteten Auftritt haben wird. Konkrete Veröffentlichungstermine und weitere Infos zu all diesen Spielen findet ihr im folgenden Video: