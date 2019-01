Suda 51 wird 51 Jahre alt

Das Jahr 2019 startet gemächlich, deshalb haben wir eine etwas ungewöhnliche Nachricht ausgegraben: Der japanische Videospielentwickler Goichi Suda, der häufig als "Suda51" bezeichnet wird, hat heute Geburtstag. Für die nächsten 364 Tage stimmt sein Alter mit seinem Künstlernamen überein. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, Happy Birthday!

Das allein mag sicher keine eigene Meldung wert sein (obwohl es natürlich immer nett ist, über bedeutende Menschen aus der Industrie zu berichten), doch Suda-san und sein Studio Grasshopper Manufacture konnten auf Twitter dennoch eine Verbindung zum nächsten Game der Japaner herstellen - Travis Strikes Again: No More Heroes. Als wir das Game im Dezember anspielen konnten, haben wir mit dem Geburtstagskind geplauscht. Worüber wir sprachen seht ihr im Video, mehr Infos zum Game gibt es in unserer Vorschau.