Bethesda kündigt neue Updates für Fallout 76 an

Fallout 76 scheint die anfänglichen Fackelzüge irgendwie überstanden zu haben und Bethesda startet mit frischer Energie in das neue Jahr. In einer neuen Ausgabe von Inside the Vault haben wir Informationen zu kommenden Updates erhalten, die im Januar auf Spieler des MMROPG warten. Obwohl konkrete Patch-Notizen bislang fehlen, verspricht der Entwickler mehrere große Updates, die einen Teil des Feedbacks der Spieler bedienen. Neben Fehlerbehebungen und Anpassungen erwarten uns weitere Inhalte, darunter "neue Quests, wöchentliche Aktivitäten, das Öffnen weiterer Bunker, ein PvP-Modus und ein Verkaufsautomat".