Bioware erinnert an Anthem-Demos

EA und Bioware haben schon Anfang Dezember die kommenden Anthem-Demos datiert, allerdings muss uns das im Zuge der Game Awards irgenwie entgangen sein. Wer das Online-Action-RPG vorbestellt erhält eine VIP-Berechtigung, die die Teilnahme an einer exklusiven Testphase ermöglicht. Diese exklusive Vorbesteller-Beta findet vom 25. bis zum 27. Januar statt. Kurze Zeit später, konkret am 1. Februar, soll das Spiel für eine kurze Zeit öffentlich spielbar sein. Am 22. Februar start Anthem offiziell auf PC, PS4 und Xbox One, doch wie bei anderen, aktuellen Titeln gewährt Publisher EA Käufern teurerer Verkaufseditionen und bestimmten Premium-Mitgliedschaften gestaffelten, frühzeitigeren Server-Zugang.

Lead Producer Michael Gamble hat derweil auf Twitter bestätigt, dass Fortschritte aus der Demo nur dann ins finale Spiel übernommen werden, wenn man ein Mitglieder von EA Access/Origins auf dem PC und der Xbox One ist... Für Spieler auf der Playstation 4 ist diese Demo also nur eine erste Kontaktaufnahme, die keinen Vorsprung gestattet. Laut dem Bioware-Mann werden Teilnehmer mit Charakteren spielen dürfen, die bereits einige Erfahrung und Ausrüstung angesammelt haben. Falls euch diese Boni angefixt haben, schaut ambesten direkt bei EA vorbei, um alle weiteren Informationen zu etwaigen Vorbestellerinhalten zu bekommen.