Entwickler besprechen Zukunft von Mega Man, Dynasty Warriors und Platinum Games in 2019

Das japanische Videospielmagazin 4Gamer hat zum Ende des Jahres eine Artikelreihe mit Interviews von bedeutenden Personen aus der (vor allem fernöstlichen) Industrie veröffentlicht. Darunter fiel insbesondere der Capcom-Producer Kazuhiro Tsuchiya auf, der zuletzt verantwortlich für Mega Man 11 war. Der impliziert in seiner Aussage, dass sein Team 2019 an einem neuen Projekt arbeiten wird:

"Im Jahr 2018 konnten wir gemütlich Mega Man 11 veröffentlichen. Das war auch ein Dankeschön an alle Spielefans. Im Jahr 2019 möchte ich mich regelmäßig auf das, was als Nächstes kommt, vorbereiten. Vielleicht gibt es [vorerst] keine größeren Aktionen, aber ich hoffe ihr könnt alle [mit guten Absichten] auf mich aufpassen."

Koei-Tecmo-Producer Akihiro Suzuki sprach in seinem 4Gamer-Interview derweil über Dynasty Warriors und umschrieb, was Fans in den nächsten zwölf Monaten von der Reihe erwarten dürfen:

"In 2018 veränderten wir die Systeme der Spiele umfangreich und erhielten verschiedenes Feedback der Nutzer. Ich möchte mir dieses Feedback zu Herzen nehmen und für zukünftige Arbeiten nutzen. Momentan erwägen wir neue Experimente für die Dynasty-Warriors-Serie. Ich arbeite hart daran, im Jahr 2019 mehr erzählen zu können. Bitte unterstützt Dynasty Warriors auch in Zukunft."

Atsushi Inaba (Okami, Nier: Automata) von Platinum Games hat sich ebenfalls eine interessante Antwort für seine Fans überlegt:

"Das nächste Jahr wird wie immer ein intensives Jahr sein. Es scheint, dass es ein Jahr sein wird, in dem Platinum Games ein paar Schritte vorwärts gehen möchte, also werde ich mein Bestes geben... [...] Wir werden nächstes Jahr verschiedene Ankündigungen machen!"

