Fortnite macht 2018 drei Milliarden US-Dollar Gewinn

Epic Games Fortnite hat 2018 so viel Geld generiert, wie ein kleines Land in Südamerika - das hat TechCrunch Ende des Jahres herausgefunden. Mit 125 Millionen Spielern konnte das Free-to-Play-Spiel in den vergangenen zwölf Monaten einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleich dazu hat sich Sony mit 2,8 Milliarden US-Dollar Gewinn zwar nicht schlecht geschlagen, allerdings sind daran wahrhaft beeindruckende Spiele, wie God of War oder Spider-Man beteiligt gewesen... Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass dieses Spiel Schwindel erregt.