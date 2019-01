Final Fantasy-Schöpfer beginnt 2019 mit bescheidenem Projekt

In einem längeren Interviewartikel aus dem japanischen Spielemagazin Weekly Famitsu erzählt Hironobu Sakaguchi, einer der Schöpfer der Final-Fantasy-Serie, dass er 2019 an einem bescheidenen Projekt arbeiten werde. Sein letztes Spiel, ein Mobile Game namens Terra Battle 2 wurde nach nur neun Monaten vom Server genommen, was den Entwickler nachdenklich stimmte. Sakaguchi bleibt in der Führungsrolle des Studios Mistwalker Corporation, von dem noch immer viele Spieler hoffen, eines Tages eine Wiederbelebung der Blue-Dragon-Serie zu bekommen. Sakaguchi und Mistwalker arbeiten derzeit noch am Mobile Game Terra Wars, das sich seit einigen Jahren in Entwicklung befindet.