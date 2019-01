Déraciné: Hidetaka Miyazaki entschuldigt sich für Bloodborne-Easter-Egg

Es ist allgemein bekannt, dass Fans der From-Software-Werke sehnsüchtig auf eine Fortsetzung von Bloodborne warten. Einige Easter-Eggs im jüngsten VR-Abenteuer der Japaner, Déraciné, haben deshalb für viel Aufsehen gesorgt und obwohl Studiochef Hidetaka Miyazaki mittlerweile bestätigte, dass die gefundenen Anspielungen nicht ernsthaft gemeint waren, bezog das japanische Studie nun noch einmal offiziell Stellung: From Software arbeite momentan nicht an Bloodborne 2, die Referenzen in Déraciné sollten lediglich ein Tribut an den populären Titel sein.

Fans nahmen diese Meldung verständlicherweise nicht sonderlich erfreut auf, weshalb sich Miyazaki nun sogar öffentlich bei den Spielern entschuldigte: "Es tut mir leid, bei vielen Spielern Hoffnungen geweckt zu haben. Aber wir haben dieses [Easter-Egg] nur zum Spaß gelegt. Viele der Mitarbeiter, die an Déraciné gearbeitet haben, und offensichtlich auch ich, lieben Bloodborne sehr. Deshalb wollten wir uns im Spiel daran erinnern... Aber wir gingen zu weit und das brachte uns zum Nachdenken."

Ist es nicht absurd, dass sich ein Entwickler bei seinen Fans dafür entschuldigt, ein Easter-Egg in ein Spiel platziert zu haben? Früher wurde eine solche Überraschung noch als kleiner Spaß angesehen...

