Unsere Gaming-Vorsätze für 2019

Das neue Jahr ist gestartet und wir haben uns ein paar Gedanken über die Zukunft gemacht. Um die in den Köpfen so schwer liegende Melancholie der letzten Tage abzuschütteln, braucht es ein paar gute Vorsätze, Ziele oder auch Quests für die kommenden Wochen und Monate. Wir würden gern wieder mehr Zeit mit einzigartig(er)en Spielkonzepten verbringen, offener auf unbekannte Elemente eingehen und uns nicht an jedem unliebsamen Spielfeature oder -fehler aufhängen (was faule Entwickler ausdrücklich nicht als Freifahrtschein verstehen sollen, noch mehr unfertigen Schund zu veröffentlichen!).

Weil das Angebot an fantastischen Videospielen so unglaublich divers und großartig ausfällt, ist es zusehends schwieriger, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wir wollen es uns aber nicht zu gemütlich machen und auch 2019 nach echten Überraschungen und liebevollen Projekten Ausschau halten. Der Blick über den Tellerrand wird sich lohnen, das erfordert allerdings Mut und muss nicht immer zum gewünschten Erfolg führen. Doch in der digitalen Unterhaltung ist Veränderung eine Konstante - bei den Games ebenso, wie bei den Gamern. Und wenn ein Spiel doch mal Mist ist, dann darf man es ruhig auch vorzeitig beiseitelegen - Spiele sind schließlich nicht alles im Leben.

Dann lasst uns mal in ein frisches Gaming-Jahr starten und schauen, was uns in die Zukunft bringt. Der UK-Kollege Bengt hat sich bereits mit einigen vielversprechenden, kommenden Titeln der nächsten sechs Monate auseinandergesetzt und verrät euch, welche spannenden Highlights uns da erwarten. Wir starten ab morgen wieder unseren normalen Redaktionsalltag mit frischer Energie, neuer Motivation und dem einen oder anderen Vorsatz. Wir würden uns freuen, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen euch ein frohes und gesundes 2019. Auf dass eure Ziele in Erfüllung gehen. Cheers.