Sea of Thieves: Joe Neate spricht über Hintergrundgeschichte des Spiels

In Spanien haben wir im Dezember auf dem Fun & Serious Game Festival mit vielen interessanten Menschen aus der Gaming-Industrie gesprochen, darunter auch dem Executive Producer von Sea of Thieves, Joe Neate. Unsere ausführliche Diskussion handelt von einem narrativen Rahmen, den Spieler von Rares Open-World-Spektakel seit dem Launch des Mehrspielerspiels beklagen.

"Ich denke, es ist fair zu sagen, dass Sea of ​​Thieves beim Start eine bestimmte Reihe von Spielern ansprach, die diese freie Form, die Kreativität und [die Möglichkeit,] ihre eigenen Abenteuer in dieser gemeinsamen Welt [zu erleben,] lieben. Unser Questsystem gibt ihnen einen kleinen Schubs, aber das ist nicht das einzige, was [diese Spieler] jagen.", erklärte Neate. "Doch manche Leute wollen geführt werden, sie wollen klare Ziele [und] Geschichten. Wir wissen, dass wir [diesen] Spielern [nicht sonderlich viel] geboten haben, aber wir haben bewiesen, dass [...] Kampagnen, wie die der Hungernden Tiefen oder die der Verfluchten Segel [...] in der gemeinsamen Welt funktionieren."

"Wir haben schon eine ganze Weile ein Team, das an einem neuen und verbesserten Questsystem [mit Fokus auf] Geschichte und [Hintergrundinformationen zur Spielwelt] arbeitet. Es war ursprünglich geplant, dass [die Lore] mit dem vierten Update [ins Spiel gelangt], aber wir haben das zurückgestellt, weil wir [die Story] erweitern und wachsen [lassen] wollten. Wir haben das Potenzial darin gesehen und wollten [ihr] gerecht werden. Also: Ja, es gibt ein Team, das daran arbeitet. Es dauert schon viel länger [als ursprünglich geplant], aber ich denke, wenn wir [die Story] ins Spiel bringen, wird es die Menschen ansprechen, die eine gefertigte Geschichte oder ein Abenteuer wollen. Und vielleicht spricht es sogar Einzelspieler an."

Welche Geschichte würdet ihr euch von Sea of Thieves wünschen?