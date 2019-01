Soulja Boy: Rapper zieht Spielkonsolen vom Verkauf

Soulja Boy, mit richtigem Namen DeAndre Cortez Way, ist ein US-amerikanischer Rapper, der zuletzt Schlagzeilen mit seinem Interesse an Videospielen auf sich ziehen konnte. Der Musiker hat Pläne zur Veröffentlichung einer eigenen Reihe von Videospielkonsolen umgesetzt, die vorinstallierte Spiele emulieren. Fans und Kritiker haben zwar versucht, den Musiker über die Gefahren von Copyright-Verletzungen in diesem Segment zu belehren, allerdings ohne Erfolg.

"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass alles zu 100 Prozent legitim ist und es keinen Grund für rechtliche Konsequenzen oder Ähnliches geben wird.", sagte der Rapper vor wenigen Wochen selbstbewusst dem Musik-Magazin Rolling Stone. "Ehrlich, ich habe keine Sorgen, keine Bedenken, denn alles was wir tun ist abgesichert. Es wurde recherchiert. Alles ist im Grunde bestätigt und es gibt grünes Licht - wir sicher sind. Wenn Außenstehende [auf die Angelegenheit] schauen, verstehen sie die Art von Geschäften nicht, die hinter den Kulissen gemacht wurden, und sind besorgt."

Nun sind jedoch neue Berichte aufgetaucht, laut denen der Rapper die Konsolen (betroffen sind die beiden Geräte SouljaGame und das Retro SouljaBoy Mini) aus dem Sortiment nehmen musste. In einem Tweet des US-Amerikaners heißt es nur kurzgebunden: "Ich musste [es tun], ich hatte keine Wahl." Diese Einsicht folgte Berichten zufolge kurz nachdem Soulja Boy von Anwälten Nintendos kontaktiert worden sein soll. Der japanische Hersteller habe die Verletzung seiner Markenrechte gerichtlich verteidigen wollen, heißt es in einem Artikel von MTO News. Sollte sich der Musiker dem Vorwurf der Markenschutzverletzung tatsächlich schuldig gemacht haben, drohe ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu zwanzig Jahren.

