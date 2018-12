Black Mirror: Bandersnatch - Netflix produziert interaktiven Film über Videospiele und Realitätsverlust

Black Mirror ist zurückgekehrt, aber nicht mit einer fünften Staffel, sondern mit einem interaktiven (Spiel-)Film. In Black Mirror: Bandersnatch dürfen Zuschauer zum ersten Mal direkten Einfluss auf die Szenen haben und an vorherbestimmten Punkten entscheiden, wie es mit der Geschichte weitergeht. Das ist ein Format, das Spieler von FMV (Full-Motion-Videospielen) bereits kennen und das in den letzten Jahren wieder attraktiver geworden ist. Die Synopsis von Bandersnatch besagt: "1984 beginnt ein Programmierer die Realität in Frage zu stellen, während er einen Fantasy-Roman an ein Videospiel anpasst. Es entsteht eine erstaunliche Geschichte mit mehreren Enden." Wir lassen euch den Trailer in der englischen Originalversion hier. Black Mirror: Bandersnatch ist ab sofort auf Netflix verfügbar.