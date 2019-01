Sony wollte keinen Multiplayer-Modus für Days Gone

Im April steht Days Gone an, ein atmosphärisches Endzeit-Actionspiel mit endlosen Horden von Zombies. Das Game wurde zwar als Einzelspielererfahrung konzipiert, eine Mehrspieler-Komponente scheint aber an einem Punkt der Entwicklung durchaus denkbar gewesen zu sein. Diese Idee stammt allerdings nicht von Bend Studio selbst, sondern vom World-War-Z-Entwickler Sabre Interactive, der Sony das Vorhaben vorgeschlagen haben will. Da sich der Publisher allerdings aufgrund diverser Verzögerungen in der Produktion bereits im Zugzwang befand, stieß der Einfall bloß auf taube Ohren. Das sagte Sabre Interactives CEO Matt Karch zu Venture Beat:

"Irgendwann ging ich zu Sony und sagte: 'Ich habe mitbekommen, was ihr mit Days Gone macht. [Habt ihr gesehen] was wir mit World War Z vorhaben[?] Vielleicht können wir euch mit einer Multiplayer-Komponente helfen?' Aber sie waren offensichtlich zu fokussiert [auf den Singleplayer-Part] und verständlicherweise darauf konzentriert, was getan werden musste, um das Spiel herauszubringen."

Könnte Days Gone einen Mehrspielermodus gebrauchen, damit der Titel euch anspricht? Geplanter Release ist der 26. April 2019, exklusiv auf Playstation 4.