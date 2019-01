Nintendo-Präsident Furukawa: Heimkonsolen müssen in Zukunft kein Teil von Nintendo sein

Nintendo dient seit Beginn der digitalen Unterhaltung als Referenz für Videospiele, gleichzeitig ist der Konzern aber auch viel mehr als nur das. In seinem über 100-jährigen Bestehen hat das Unternehmen nur etwa ein Drittel seiner Zeit der Games-Branche gewidmet. Der jetzige Präsident, der junge Shuntaro Furukawa, hat eingeräumt, dass das Unternehmen überall dort sein wird, wo Geschäfte gemacht werden. Und wenn das außerhalb von Videospielen ist, muss es eben dort sein.

"Jetzt glauben wir, dass Spiele für Konsolen, die intern entwickelt wurden, und Spiele, wie die der Nintendo Switch, die einzige Möglichkeit sind, Unterhaltungsinhalte im Nintendo-Stil anzubieten. Aber der technologische Fortschritt bietet weiterhin originelle [Möglichkeiten], die den Bedürfnissen der jeweiligen Ära entsprechen. Wir werden flexibel sein.", antwortete Furukawa in China dem Wirtschaftsmagazin Nikkei.

Nintendo hält sich also offen, ob sie "den Kern des Geschäfts" auf lange Sicht nicht verschieben wollen - weg von den Heimkonsolen. Das sei laut Furukawa eventuell wichtig, um sich die "Flexibilität und Originalität" zu behalten, für die das Unternehmen seiner Auffassung nach steht. Obwohl es dank der Switch aktuell beinahe berauschend im Hause Nintendo aussieht, musste der Konzern in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder Tiefschläge einstecken, die zu finanziellen Rückschlägen führten. Furukawa hat deshalb gleich mehrere Ideen, um diese Gefahr in Zukunft weiter zu minimieren:

"Ich hoffe Geschäfte mit mobilen Spielen und nachhaltigem Einkommen zu erweitern. Darüber hinaus haben wir begonnen, in Filme und [Vergnügungs-]Parks zu [investieren], damit die Verbraucher täglich mehr mit Spielen und Charakteren konfrontiert sind."

Die Aussagen des Präsidenten von Nintendo beziehen sich konkret auf das Scheitern von Labo und den Druck auf das Unternehmen, ständig innovativ sein zu müssen. Furakawa verwies deshalb nicht zuletzt darauf, dass man in der Unterhaltungsbranche keine Fehler im engeren Sinne machen könne. Es gehe schließlich um Spiele, darum einzigartige Erfahrungen zu produzieren. Er hoffe darauf, dass sich die Entwickler von Fehlschlägen nicht allzu frustriert fühlen.