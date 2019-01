5pb. listet Steins;Gate-Kollektion Divergencies Assort für Nintendo Switch in Japan

Vergangene Woche haben einige japanische Online-Händler ein Produkt namens Steins;Gate: Divergencies Assort gelistet, kurze Zeit später erfolgte die offizielle Bestätigung: Entwickler 5pb. bringt die drei turbulenten Steins;Gate-Abenteuer Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows und Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram am 20. März in einer Kollektion auf die Nintendo Switch. Steins;Gate: Divergencies Assort wird wohl keine neuen Inhalte oder Überarbeitungen erhalten, sondern lediglich die obengenannten Games enthalten. Aktuell ist der Titel lediglich für den japanischen Markt bestätigt worden, Europäer dürfen sich im Februar immerhin auf die Veröffentlichung von Steins;Gate: Elite (PS4, Nintendo Switch und PC) freuen.