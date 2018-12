Assassin's Creed schleicht in neue Event-Quest für Monster Hunter: World

Ubisoft und Capcom haben eine neue Event-Quest für Monster Hunter: World erarbeitet, die gestern überraschend und ohne große Ankündigung ins Spiel gelangte. In einer speziellen Mission werden mutige Jäger in die Arena verfrachtet, um einen Odogaron, einen Deviljho und anschließend noch den Drachenältesten Lunastra gegenüber zu treten. Wer diese Feuerprobe besteht, ergattert eine Senu-Feder. Zwei davon werden in der Stadt gegen einen Skin im Design von Bayek aus Assassin's Creed Origins oder einen Schleichmantel im Stile von Ezio Auditore aus Assassin's Creed 2 (und dessen Folgespielen) getauscht. Mehr Infos gibt es im Video:

Quelle: Kotaku.