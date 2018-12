From Software: Miyazaki bestätigt Arbeit an zwei unbekannten Projekten

From Software war 2018 offenbar beschäftigter, als wir ohnehin dachten. Der Bloodborne- und Dark-Souls-Entwickler veröffentlichte dieses Jahr das VR-Abenteuer Déraciné und bereitet sich im kommenden Jahr auf den März-Release von Sekiro: Shadows Die Twice vor. In einem Interview von 4Gamer haben wir nun erfahren, dass das berüchtigte Studio bereits an zwei weiteren, unangekündigten Projekten arbeite. Studiochef Hidetaka Miyazaki erklärt darin, dass besagte Titel an seine früheren Werke erinnern, Fans sich aber noch etwas gedulden müssen, bevor es weitere Informationen gebe. Nähere Details zu etwaigen Verbindungen mit bestehenden Franchise gab es nicht, doch offenbar wird bereits seit dem Sommer 2016 umfangreicher über diese beiden Spiele nachgedacht.

Quelle: Gematsu.