Sattes Gameplay zum Sport-Game Fitness Boxing

Trotz steigendem Interesse an VR-Technologie ist Gaming noch immer vor allem eine Tätigkeit, die im Sitzen ausgeführt wird und die Bewegung seiner Nutzer über längere Zeiten hinweg einschränkt. Entwickler Imagineer will das mit seinem aktuellen Titel Fitness Boxing ändern und Spieler in Box-ähnlichen Rhythmus-Spielen vereinnahmen. Persönliche Fitnessziele sollen mit diesen spielerischen Workouts kinderleicht erreicht werden, verspricht jedenfalls der Entwickler. Das Game ist noch vor Weihnachten erschienen und wer (wie wir) nach den Feiertagen wieder in Bewegung kommen will, der kann sich ein paar Instruktionen aus den jüngst veröffentlichten Gameplay-Trailern einholen, die die sechs Trainer von Fitness Boxing vorstellen: