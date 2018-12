Lieblinge 2018: Das sind die Favoriten der Gamereactor-Redakteure

Gamereactor ist ein Gaming-Netzwerk, das Inhalte in 14 Sprachen verfasst. Auf unserer Plattform treffen tagtäglich viele unterschiedliche Autoren aufeinander, die Informationen, Erfahrungsberichte und natürlich eine gemeinsame Leidenschaft unter- und miteinander teilen. Welche Titel in diesem Jahr neben God of War und Red Dead Redemption 2 bei den einzelnen Redaktionen Gamereactors angesagt waren, das verraten sie euch in den folgenden Videos. Leider haben es nicht alle Kollegen geschafft, dafür entschädigt euch der deutsche Chefredakteur Christian Gaca mit seinen Lieblingsspielen von 2018:

Chefredakteur Mike aus England:

Bengt aus England:

Sam aus England:

Chefredakteur Magnus aus Dänemark:

Jonas aus Schweden:

Eirik aus Norwegen:

Chefredakteur Markus aus Finnland:

Chefredakteurin Fabrizia aus Italien:

Chefredakteur David aus Spanien:

Chefredakteur Ricardo aus Portugal:

Chefredakteur Arya aus Indonesien:

Dóri von unserer GRTV-Videocrew:

Mehr Gewinner küren wir schon die ganze Woche lang in unserer Artikelserie "Lieblinge 2018". Falls ihr einen der Beiträge verpasst haben solltet, bekommt ihr hier noch einmal eine Übersicht: