Celeste bekommt Anfang 2019 neue Level

Einer der Titel, der in diesem Jahr von vielen Spielern positiv aufgenommen wurde, war Celeste von Matt Makes Games. Der Plattformer erschien Anfang des Jahres auf PC, PS4, Switch und Xbox One und fuhr seitdem etliche Belobigungen und Preise ein. Laut dem Chefentwickler Matt Thorson konnte Celeste seit Verkaufsstart bereits über 500.000 Kopien verkaufen, was uns nun zu weiteren Neuigkeiten führt - das Spiel erhält im Frühjahr 2019 neue Inhalte:

"Wir arbeiten an einigen Abschieds-Leveln für Celeste, die Anfang 2019 fertig sein sollten. Sie sind sehr hart. Und wir werden auch bekanntgeben, was uns im neuen Jahr als Nächstes erwartet. Bis 2019 :)"

Noch eine kleine Randnotiz: Der Soundtrack von Celeste (den wir zu einem der besten des Jahres zählen) konnte sich laut der Komponistin Lena Chappelle über 6000 Mal verkaufen und wurde auf Spotify über vier Millionen Mal angehört. Falls ihr Celeste selbst noch gar nicht gespielt haben solltet, erinnern wir gerne noch einmal daran, dass das Game im Januar bei den monatlichen Gratisspielen für Xbox-Live-Gold-Mitglieder bereitsteht.