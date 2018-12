Square Enix feiert Zerriss von The Quiet Man

Square Enix hat nicht allzu gute Pressestimmen für The Quiet Man bekommen, deshalb hat das Unternehmen einen ungewöhnlichen Accolodes-Trailer für das neue Projekt von Human Head Studios erstellt. Normalerweise werden solche Werbevideos mit umschmückenden Zitaten von bedeutenden Personen verziert, da an The Quiet Man allerdings kaum jemand ein gutes Haar ließ, musste man eben auf negative Rezeption zurückgreifen - mit dem nötigen Witz und Formulierungen wie "schlechtester Witz des Jahrhundert", "unerklärlich", "katastrophales Scheitern" und "Müll". Dem Trailer gelingt es zum Abschluss immerhin noch auf die Nutzer-Wertungen zu verweisen, die nach dem letzten Update auch ein paar gute Töne loben. The Quiet Man vermischt Live-Action-Aufnahmen mit CGI und Action-Gameplay, das Game ist verfügbar für PC und Playstation 4. Im Spiel übernehmen wir die Rolle über Dane, einem tauben Protagonisten. Er versucht die Wahrheit über die Entführung einer jungen Sängerin aufdecken.