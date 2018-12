Respawn sucht Bewerber für neues Titanfall-Projekt

Respawn Entertainment sucht tatkräftige Unterstützung für ihr nächstes Titanfall-Spiel. Noch vor Weihnachten öffnete der Entwickler, der im September vergangenen Jahres von EA gekauft wurde, eine Stellenausschreibung für einen erfahrenen Technik-Animator, der am nächsten Spiel arbeiten wird. Das Studio ist schon das ganze Jahr über auf der Suche nach neuen Leuten und da die wichtigen Führungspositionen offenbar immer noch nicht offen sind, wird sich der Titel erst in einem frühen Entwicklungszustand befinden. EA-CEO Andrew Wilson bestätigte die Entwicklung eines weiteren Titanfalls bereits im Oktober. Ob es sich dabei um eine direkte Fortsetzung von Titanfall 2 handelt oder etwas anderes erarbeitet wird, ist allerdings noch unklar. Respawn arbeitet nebenbei übrigens noch an einem Star-Wars-Ableger und an einem unangekündigten VR-Spiel.