Eternum Ex: Publisher spielt bockschweres Game während Interviews

Die vielleicht größte Hürde des diesjährigen Fun & Serious Game Festivals in Bilbao war ein Spiel namens Eternum Ex aus der Indie-Area. Der Retrotitel wird von den beiden Studios Flynn's Arcade und Radin Games entwickelt, Zerouno Games übernimmt den Vertrieb des Projekts auf PC und Nintendo Switch. In Spanien konnten wir den Geschäftsführer dieser Firma, Bernardo Hernández, dazu herausfordern, uns einige Fragen zu beantworten - während der Gameplay-Präsentation (gleichzeitig spielen und sprechen kann sehr schwierig sein!). Im Gespräch haben wir vielleicht auch deshalb erfahren, dass die drei Studios mit Epic Games und dessen neuem PC-Store liebäugeln. Hat uns Spaß gemacht, seht ruhig selbst: