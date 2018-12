Galaktisches Update bringt Fotomodus für Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft hat zu Weihnachten ein großes, kostenloses Update für Starlink: Battle for Atlas veröffentlicht. Darin enthalten sind unter anderem ein Fotomodus für das Toys-to-Life-Sci-Fi-Abenteuer der Toronto-Studios, sowie neue Feindtypen und Stützpunkte für die gesetzlose Fraktion. Die gemeinen Piraten sind im gesamten Atlas-System verstreut und sorgen für allerhand Chaos. Starlink: Battle for Atlas ist auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar, Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.