Weather Factory: Cultist Simulator "überstieg all unsere Erwartungen"

Weather-Factory-Studio-Mitbegründer und Autor Alexis Kennedy zeigte sich äußerst zufrieden über den Status von Cultist Simulator, als wir uns mit ihm Anfang des Monats auf dem Fun und Serious Game Festival in Spanien über sein letztes Spiel unterhielten. Der Titel habe sich "wirklich gut" geschlagen und konnte "alle Erwartungen übersteigen", hieß es da unter anderem. "Ich denke, wir sind etwa fünfmal so optimistisch wie bisher. Es war kommerziell großartig und kam bei Kritikern gut an." Kennedy weiß, dass Cultist Simulator nicht jedermanns Geschmack trifft, bei den richtigen Leuten dafür aber umso besser ankommt.

Als wir über die Spielmechaniken sprachen, sagte der Autor: "Ich wollte, dass sich die Spieler wie echte Kultisten fühlen und [unter] die Haut der Welt [blicken], um Geheimnisse zu entdecken. Das Spiel bietet anfangs eine sehr begrenzte Anzahl von interaktiven Herausforderungen, denen ihr nachgehen müsst, um [mehr Optionen] zu finden. Und diese Erfahrung - [zumindest] ist das das Feedback, das wir bekommen haben - gibt [Spielern] das Gefühl, als ob sie die Welt dazu zwingen, ihre Geheimnisse allmählich preiszugeben."

Kennedys Partnerin, die Producerin Lottie Bevan äußerte sich abschließend noch zu den Schwierigkeiten und Limitierungen der Produktion eines Indie-Geschäfts. Doch trotz aller Herausforderungen hat Weather Studio neuen Mut geschöpft und arbeitet deshalb direkt an zwei weiteren Projekten. Beide Titel seien "wahnsinnig", versprachen uns die Entwickler mit einem vielsagenden Lächeln. Das komplette Interview findet ihr unten: