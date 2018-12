Star Citizen: Einzelspieler zielt auf Ende 2020 ab

Update: In der Originalmeldung haben wir geschrieben, dass Studiochef Chris Roberts die Summe von 46 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und das Marketing von Star Citizen selbstständig bereitgestellt habe, in Wahrheit stammt das Geld aber aus einem anteiligen Verkauf des Entwicklers Cloud Imperium an private Investoren. Wir möchte uns für diesen Fehler entschuldigen und haben die Meldung angepasst, um Verwirrung zu vermeiden:

Chris Roberts, der Chefentwickler von Star Citizen, hat letzte Woche neue Informationen über Squadron 42 veröffentlicht, die Singleplayer-Portion des Sci-Fi-Monstrums. Die Einzelspieler-Auskopplung soll nicht vor 2020 veröffentlicht werden, eine erste Beta ist derweil für die erste Jahreshälfte (2020) geplant. Roberts gab zudem bekannt, dass die Beteiligung privater Investoren am Entwicklerstudio über 40 Millionen Euro für die Entwicklung von Squadron 42 eingebracht hat, mit denen gewährleistet werden kann, dass nötige Arbeiten im entsprechenden Ausmaß abgesichert sind. Laut Computerbase sollten solche Vorhaben ursprünglich aus Gründen der Unabhängigkeit eigentlich vermieden werden, Roberts scheint den Akteuren dahingehend allerdings zu vertrauen... Damit hat der Kickstarter-Erfolg nun bereits über 211 Millionen US-Dollar eingenommen.

"Diese Investition sichert unsere Unabhängigkeit. Wir haben vielleicht nicht die Ressourcen, die Activision oder EA haben, um eines ihrer [AAA-]Spiele zu produzieren, aber wir kontrollieren jetzt unser eigenes Schicksal bei der Vermarktung von Squadron 42 - zumal wir eine Geheimwaffe haben: euch alle!", schreibt Roberts. "[Dank] der Macht der besten Community im Gaming [...] und diesen zusätzlichen Mitteln werden wir gut aufgestellt sein, damit Squadron 42 den Erfolg erzielen kann, den es verdient."

Der aktuelle Zeitplan für Squadron 42 ist hier einsehbar.