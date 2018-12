Winter Sale auf Steam und GOG

Falls ihr in den kommenden Tagen zum Verschnaufen kommt und PC-Spieler seid, dann könnte sich ein Blick auf die jährlichen Winter-Sales lohnen. Steam und GOG werben mit zahllosen Angeboten neuer und alter Titel um die Gunst eurer Spendierhosen und Geldwert-Weihnachtsgeschenke. Wer auf Valves Distributionsplattform digitale Titel erwirbt, wird ab und zu in die "extrem gemütliche Hütte voller Geschenke" eingeladen. Dort verstecken sich kleine Preise, wie Emoticons, Hintergründe und Abzeichen für die Plattform. Auf GOG sammeln Spieler anteilig zu jedem Kauf Geld, was beim Erreichen bestimmter Stufen Gewinne abwirft.