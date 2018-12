Assassin's Creed marschiert in For Honor ein

Ubisoft bringt den andauernden Kampf der Assassinen gegen die Templer aus Assassin's Creed auf die Schlachtfelder von For Honor. Im ersten Crossover-Event dürfen Spieler des Ubisoft-Brawlers den Animus benutzen, um in einer speziellen Vier-gegen-Vier-Spielvariante von Dominion gegeneinander anzutreten. Mit dabei sind einige der ikonischen Charaktere aus dem hauseigenen Meuchel-Franchise, darunter Ezio Auditore da Firenze und Cesare Borgia. Selbst die berühmten Animus-Glitches haben es ins Spiel geschafft und wir haben im Trailer den ikonischen Leap of Faith gesehen. Die KI-Soldaten wurden stilgerecht aus Assassin's Creed portiert, das Event läuft drei Wochen lang und endet am 10. Januar. Outfits aus Assassin's Creed Odyssey, Waffen und weitere Easter Eggs sind in den Karten versteckt. For Honor ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.