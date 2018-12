Hitman 2: Spezielle Weihnachtsmission in Paris gestartet

IO Interactive hat eine spezielle Weihnachtsmission für Hitman 2 veröffentlicht, die ab sofort kostenlos heruntergeladen werden darf. Im Rahmen eines Feiertags-Events "Holiday Hoarders" können Spieler als Agent 47 zwei Diebe in den Schwitzkasten nehmen: Harry "Smoky" Bagnato und Marv "Slick" Gonif planen einen Coup während einer Modenschau in Paris und wir sollen dafür sorgen, dass sie ihre Geschenke niemals bekommen. Spieler haben zudem die Chance sich das exklusive Santa-47-Outfit zu verdienen, indem sie bestimmte Herausforderungen abschließen. Einmal erledigt steht das Kostüm dauerhaft in allen Hitman 2-Leveln zur Verfügung. Die speziellen Weihnachtsinhalte können bis zum 8. Januar auf PC, Playstation 4 und Xbox One heruntergeladen werden, mehr Eindrücke zu Hitman 2 findet ihr in unserer Kritik.