Madmind Studio bestätigt Agony-Spin-off Succubus

Entwickler Madmind Studio hat eine Vergangenheit mit ekelerregenden Darstellungen von Gewalt, Sex und Missbrauch, wir möchten zu Beginn dieser Nachricht deshalb eine Trigger-Warnung aussprechen und vor den unten abgebildeten Inhalten warnen.

Das polnische Indie-Studio Madmind hat uns in diesem Jahr Agony vorgestellt, ein Actionspiel, in dem die Spieler sprichwörtlich durch die Hölle gehen. Gestern hat der Entwickler Succubus angekündigt, ein Spin-Off dieses Titels. Das Spiel dreht sich um die wilde, wollüstige Dämonin, die bereits in Agony zu sehen war. In ihrer Haut suchen die Spieler nach Rache, schreiben die Polen, zudem verspricht Madmind "brutale Action mit Waffen und Pyrokinese" und einen "erweiterbaren Skill-Tree". Die Einzelspielerkampagne kombiniert "Horror mit Action, Überleben und Bosskämpfe" und scheint Gameplay-technisch akrobatischer auszufallen. Succubus wird für PC entwickelt, ein Datum gibt es derzeit noch nicht. Den ersten Trailer haben wir für euch hochgeladen, erneut möchten wir vor den sensiblen Inhalten warnen, die ihr darin sehen werdet. Das Studio arbeitet neben Succubus übrigens gerade auch an einem weiteren Titel dieser Couleur, Paranoid.