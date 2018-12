Let's Sing 2019: Ubisoft lädt heute zum Karaoke-Event nach Berlin ein

Falls ihr heute zufällig in Berlin unterwegs seid, um vielleicht die letzten Weihnachtseinkäufe zu organisieren, dann könnte sich ein Abstecher in die Spandau Arcaden lohnen. Ubisoft besucht das Einkaufszentrum heute, am 20. Dezember, von 10:00 bis 20:00 Uhr im Zuge ihrer "Singenden Shopping-Center-Tour". Vor Ort darf das neue Karaoke-Spiel Let's Sing 2019 ausgiebig angetestet werden, für die richtige Atmosphäre hat sich der Publisher mit einigen Influencern abgestimmt, die im Laufe des Tages auftreten werden. Merch gibt es natürlich auch - dafür sollte man aber lieber etwas früher kommen.