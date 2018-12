Control zeigt den vielleicht bizarrsten Wolkenkratzer der Welt

Remedy verfolgt einen wagemutigen Ansatz mit Control, das eigenen Aussagen zufolge die gesamte Spiellänge über in ein und demselben Wolkenkratzer spielen soll. Großraumbüros sind nach Tiefgaragen so ziemlich das langweiligste Setting überhaupt, doch die Finnen versprechen, dass sich die Umgebungen in ihrem neuen Actionspiel dank übernatürlicher Entwicklungen niemals steril oder gleich anfühlen sollen. Zum Abschluss der Woche haben sie ein Video veröffentlicht, das diese Aussage untermauert.

Der neue Trailer führt uns durch verschiedene Umgebungen von Control, das nächstes Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Das Video lässt uns schnell vergessen, dass all diese Schauplätze in einem einzigen Hochhaus angesiedelt sind, denn Remedy lässt ihre geballte Kreativität in mannigfaltiger Form an Haushaltsgeräten, Alltagsgegenständen und der Konstruktion selbst aus: