Season-Pass-Inhalte und Synchronsprecher für Travis Strikes Back: No More Heroes vorgestellt

Grasshopper Manufacture und Marveloush haben gestern bestätigt, dass ihr schrilles Over-the-Top-Actionspiel Travis Strikes Again: No More Heroes zusätzliche DLC-Inhalte bekommen wird. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, werden bis zum Mai zwei weitere Charaktere mit individuellen Fähigkeiten und ein neues Level in das Spiel gelangen. Ein Season Pass wird zur Veröffentlichung des Titels am 18. Januar erscheinen und Zugang zu beiden Add-Ons gewähren, der Kostenpunkt liegt hierfür bei zehn Euro. Die Einzelpreise der beiden Zusatzinhalte sind noch nicht bekannt, doch was sie beinhalten wissen wir in etwa:

DLC Vol. 1: Black Dandelion (28. Februar 2019)

- Neuer spielbarer Charakter: Shinobu Jacobs (Spezialfähigkeit: Gekkōken-Ran, Isamiashi-Shinobu)

- Badman Ver. ADV Part: insgesamt sechs Variationen

DLC Vol. 2: Bubblegum Fatale (30. April 2019)

- Neuer spielbarer Charakter: Bad Girl (Spezialfähigkeit: Cleanup, Prospect)

- Zusätzliches Level: Killer Marathon

- Travis Ver. ADV Part: eine weitere Zusatzepisode

Was genau die Abkürzung "Ver. ADV Part" bedeutet, das ist leider auch uns ein Rätsel, dafür haben wir Informationen zu den Synchronsprechern erhalten. Robin Atkin Downes, die Stimme von Travis Touchdown in No More Heroes 1 und 2, wird für Travis Strikes Again zurückkehren. Begleitet wird er von Steve Blum als Badman, Kimberly Brooks als Shinobu Jacobs, Kathryn Fiore in der Rolle des Bad Girls und Greg Ellis als Stage Boss "Brian Buster Jr.". Aktuelle Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau.