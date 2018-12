Games with Gold startet 2019 mit einem Knall

Es wird immer Personen geben, die mit den monatlichen "Gratis"-Spielen von Playstation Plus oder Xbox Live Gold unzufrieden sind, doch die kommenden Games for Gold dürften unserer Meinung nach viele Spieler im Januar sehr glücklich machen. Die beiden Highlights sind ganz klar Celeste, das bei uns im Haus intern als einer der Kandidaten für das Spiel des Jahres diskutiert wird, und Far Cry 2 - der Titel, der die Serie 2008 in die offene Welt transformiert hat. Wenn euch das noch nicht reichen sollte, überzeugen euch vielleicht die beiden anderen Titel:



Könnt ihr eines oder mehrere dieser Games empfehlen?